Мнение: Что ЕС сделает с Великобританией, чем Брекзит лучше развала СССР и как RT обошла BBC

20.02.2020, 22:22, Разное

1. Выход Великобритании из ЕС, возможно, лишь начало общего развала Евросоюза. Людям с хорошей памятью происходящее до боли напоминает трагический период 1980-х, который закончился развалом СССР. Политолог Иван Данилов рассматривает вероятные последствия Брекзита и приходит к выводу, что будущие отношения ЕС и Британии могут повторить историю отношений России с некоторыми постсоветскими странами:

https://ria.ru/20200202/1564145910.html

Если смотреть на вещи совсем цинично, то ситуация немного напоминает очень поздний СССР и все дальнейшие параллели можно легко провести в довольно мрачное будущее. Впрочем, между реакцией властей угасающего Советского Союза и реакцией официального Брюсселя на начало распада есть одно серьезное отличие: хотя все структуры Еврокомиссии и Европарламента отличаются крайней неповоротливостью и астрономическим уровнем неэффективного бюрократизма, с точки зрения характера и воли к защите «европейского проекта» любой ценой — у них однозначно все в порядке. Брюссельские чиновники — и чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на заявления председателя Еврокомиссии (то есть фактического «премьер-министра Евросоюза») Урсулы фон дер Ляйен — не собираются вымаливать у Лондона прощения за реальные и надуманные грехи и тем более задабривать подарками в надежде на восстановление большой европейской семьи народов. Совсем наоборот: сохраняя максимально вежливую улыбку на лице и не забывая говорить о вечной дружбе, Брюссель будет мстить, причем мстить настолько показательным образом, чтобы больше ни одной стране не захотелось повторить британский «рывок к свободе».

Если сравнивать СССР и Евросоюз через призму Брекзита, то естественное сравнение, которое приходит в голову, сводится к формуле «Великобритания — это европейская Прибалтика», и это будет сравнением естественным, но неправильным. Судя по тому, на что надеются сторонники Брекзита, независимая и гордая Великобритания — это скорее европейская Украина. Дело в том, что если смотреть на мир и на Европу из Лондона, то Лондон кажется в прямом смысле пупом земли, причем для этого есть даже довольно сильный финансовый аргумент: Великобритания в буквальном смысле «сидит на трубе» — так же, как Украина. Только по «трубе», проходящей через Лондонский Сити, идет не газ, а деньги — десятки триллионов евро, долларов и фунтов в год. Лондон — ведущий финансовый центр Старого континента, и если европейская компания хочет привлечь капитал со всего мира, выйти на международную арену и так далее, то размещать свои акции или облигации она будет не во Франкфурте, Париже или Милане, а в Лондоне. Более того: по оценке агентства Bloomberg, примерно 80(!) процентов валютных операций с евро проходят в Лондоне (притом что сама Великобритания никогда на евро не переходила).

По самым скромным оценкам, в британских банках и в британской юрисдикции в целом находятся примерно семь триллионов евро (37 процентов от общеевропейского объема), которыми управляют британские финансовые структуры, и значительная часть этих денег — это деньги европейских компаний и инвесторов. Зачастую наблюдается парадоксальная ситуация: чтобы деньги европейского инвестора из Франции или Германии дошли до европейской компании из Франции или Германии, они должны сначала пройти через Лондон, оставив там внушительные комиссионные банкам, инвестиционным фондам, Лондонской бирже, адвокатским конторам и аудиторским фирмам. <…>

Мало кто в Великобритании по-настоящему верит в то, что континентальная Европа захочет и сможет построить свою альтернативную «трубу для денег» в обход Лондона, то есть эдакие аналоги российских газовых «потоков», которые идут в обход Украины. Но судя по тому, что европейские деньги уже постепенно утекают из Лондона (по крайней мере на это жалуется флагман британской деловой прессы Financial Times), и по воинственным заявлениям европейских официальных лиц, свой «Денежный поток — 1» и «Денежный поток — 2» континентальная Европа все-таки намерена построить, даже признавая, что это будет трудно, дорого и долго.

2. Коллега monetam тоже сравнил Брекзит с развалом СССР и пришёл к выводу, что при всей затянутости и нелепости процесса выхода Великобритании из ЕС британцы всё же поступили гораздо разумнее, чем позднесоветское руководство:

https://monetam.livejournal.com/1255498.html

А ведь этому предшествовал ещё и референдум, и немаленькая подготовка к нему!

И зачем это всё ?

А вот зачем: чтобы и рядовой избиратель-англичанин с небольшим доходом, и бизнесмен средней руки, и главы международных корпораций чётко уяснили, что же будет при выходе из экономического союза, какие будут последствия – и сами для себя просчитали, насколько верно декларируют цели инициаторы выхода, и каковы будут возможные недекларируемые последствия. Госчиновники и народные представители тоже имели бы возможность увязать обозначенную цель по выходу с имеющимися законами, ну и понимаемыми ими британскими интересами.

Получалось всё это долго, порой некрасиво, зачастую муторно. Казалось порой, что просто глупо.

Но нет, в итоге получилось все правильно: законы соблюдены, «воля народа» исполнена, времени для того, что бы все просчитали последствия для себя, было дано вполне достаточно. Разные точки зрения услышаны, и не наспех, а в более-менее спокойной обстановке.

А вот в 1991 году… так тут даже не только в трёх подписантах Беловежских соглашений было дело.

Верховные советы новых государств тоже сломя голову одобряли то, что, мягко выражаясь, не совсем понимали. Обсуждение условий не выхода из экономического союза, а раздела единого пространства страны происходило ограниченным числом лиц и очень наспех – при том, что альтернативы сохранению Союза в какой либо форме не рассматривалось. <…>

Осознания важности, сложности того, что совершается, даже наконец – эпохальности события — не было у причастных к этому деятелей ни у кого.

А снизу за всем этим любопытно-равнодушно наблюдали обычные люди – для них это было интереснейшим театром, не более.

Своих интересов , связанных с тем что происходит, не осознавал никто.

Как перед началом Смуты, господствовало «безумное молчание земли».

3. Алексей Николов, гендиректор телеканала RT, пишет про поистине удивительную ситуацию. Ведущий британский канал BBC отказался транслировать эпохальную речь премьер-министра о выходе страны из ЕC, и британцам пришлось смотреть её на российском (!) канале:

https://a-nikolov.livejournal.com/474787.html

Это — страничка с письмами читателей в сегодняшнем номере Daily Telegraph. Читатели, не поверите, безо всякого восторга восприняли решение ВВС не транслировать историческую речь Бори Джонсона при выходе Британии из Евросоюза.

Для тех, кому неудобно читать, наклонив голову (извиняюсь — почему-то у меня картинка упрямо не хотела вставать горизонтально, и я в конце концов плюнул, оставив так), или кто немного позабыл английский, переведу подряд несколько писем.

«Наш премьер-министр обращается к нации, чтобы отметить это знаменательное событие, а национальный вещатель отказывается транслировать эту речь. О чем это свидетельствует — о презрении ВВС к Борису Джонсону, Брекситу или ко всей нации? Вероятно, ко всем троим».

«Почему закон меня заставляет платить лицензию ВВС, в котором существует цензура новостей? Это самое большое событие в моей жизни: выход из ЕС и речь нашего избранного лидера по этому поводу. В этот момент мы хотим услышать человека, который возглавляет страну. Какой позор!»

«Я — бывший журналист ВВС, и мне стыдно, что моя бывшая компания демонстрирует своё несогласие с Брекситом, отказавшись транслировать речь премьер-министра. Это — постыдное забвение ценностей новостной журналистики, демонстрация того, до какой степени ВВС потеряла связь со своей аудиторией».

«После 11-ти часов вечера 31 января я начала переключать каналы, чтобы найти обращение нашего премьер-министра к нации. В конце концов я нашёл его — на канале RT (Russia Today). О чем это свидетельствует, а?»