Ким Кардашьян устроила фотосессию в бикини на фоне океана

20.02.2020, 22:21, Разное

Американская звезда реалити-шоу, фотомодель и киноактриса Ким Кардашьян на странице в Instagram поделилась кадрами из фотосессии, устроенной на фоне океана. Супруга рэпера Канье Уэста продемонстрировала роскошные формы в чёрном бикини.
Ким Кардашьян нередко публикует в соцсети фото в откровенных нарядах, за что многие фолловеры критикуют её, а другие оставляют восхищённые отзывы. В одном из недавних постов модель разместила два снимка, на которых запечатлена в открытом бассейне на фоне океанских просторов. Кардашьян «блеснула» формами в бикини, в подписи к публикации объяснив, что фотосессия являлась подарком для Канье Уэста в честь Дня влюблённых.

В комментариях большинство подписчиков в очередной раз оставили массу комплиментов, считая фигуру Ким Кардашьян «женственной и идеальной». Некоторые называют супруга светской львицы «счастливчиком», так как он может постоянно смотреть на «горячую штучку».



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