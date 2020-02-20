Apple может позволить владельцам iPhone менять браузер и почту по умолчанию

20.02.2020, 22:21, Разное

Известный американский производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов и ПО Apple позволит владельцам своих iPhone менять почту и браузер по умолчанию, добавив возможность соответствующего выбора в системы iOS и iPadOS. Об этом рассказали в Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

На сегодняшний день пользователи iPhone и iPad могут загружать сторонние программы из App Store, но при нажатии на ссылки запускаются исключительно приложения от «яблочной» корпорации, а именно Mail и Safari.

Кроме того, руководство американской компании, возможно, откроет смарт-колонку HomePod, которая официально недоступна на территории РФ, для сторонних музсервисов. Ныне этим устройством поддерживается лишь Apple Music. Если «яблочный гигант» изменить свою политику, то пользователи HomePod смогут прослушивать композиции напрямую с Pandora и Spotify. Как утверждают в Bloomberg, возможность запускать аудиофайлы не только с Apple-сервисов получит и голосовой ассистент Siri.

Также сообщалось о том, что в Apple создали улучшенный вариант iOS 13.4 Beta 2 для разработчиков.