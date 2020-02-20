Бывшего советника Трампа приговорили к более чем трем годам тюрьмы

20.02.2020, 22:18, Новости дня

Сторонник и бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун был приговорены к 40 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме. Об этом пишет Associated Press.

Отмечается, что судья Окружного суда США Эми Берман Джексон во время заседания отметила, что преступления Стоуна должны быть наказаны значительным временем за решеткой, но в то же время семь-девять лет, которые изначально требовали прокуроры, являются чрезмерными.

Адвокаты Стоуна просили приговорить его к условному сроку, сославшись на его возраст – 67 лет – состояние здоровья и отсутствие криминального прошлого.

Стоуна задержали в его доме в Форт-Лодердейле 25 января 2019 года. Его обвиняли по семи статьям, в том числе в препятствии правосудию, давлении на свидетелей и даче ложных показаний.

В ноябре 2019 года суд присяжных признал Стоуна виновным в даче ложных показаний Конгрессу в рамках расследования Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США 2016 года. В ходе судебного разбирательства прокуратура представила доказательства того, что Стоун пытался получить информацию от основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о взломанных электронных письмах, подрывающих авторитет экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Кроме того, он был признан виновным в давлении на свидетеля, заставляя его не вести сотрудничество с расследованием Конгресса. Всего он был признан виновным по всем семи пунктам обвинения.