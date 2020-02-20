Украина требует от РФ выполнения ее обязательств как строны вооруженного конфликта – МИД

20.02.2020, 22:18, Новости дня

Украина требует от РФ выполнения ее обязательств как стороны вооруженного конфликта. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины к шестой годовщине начала российской агрессии против Украины, опубликованном пресс-службой МИД.

В ведомстве напомнили, что 20 февраля 2014 года российские войска начали вооруженную оккупацию Крыма и Севастополя. МИД подчеркнул, что своими действиями РФ нарушила основополагающие принципы международного права – «принципы неприменения силы или угрозы силой, уважения суверенитета и территориальной целостности независимых государств, а также нерушимости границ».

«Благодаря единству всех граждан Украины, мужеству наших воинов и поддержке международных партнеров Украина отстояла свою независимость, остановив продвижение агрессора на Донбассе, а международное сообщество осудило преступление агрессии и не признало попытку аннексии Крыма. Последствия совершенного Россией международного преступления трагические – оккупация части территории Украины, десятки тысяч погибших и раненых, 1,5 млн внутренне перемещенных и миллионы украинских граждан, вынужденных жить на временно оккупированных территориях в условиях террора и системных нарушений прав человека», – говорится в заявлении.

Министерство отметило, что Россия не выполняет свои обязанности как государства-оккупанта.

«Уже одно проявление украинской идентичности является тяжким преступлением в глазах оккупантов. Репрессиям подвергается коренной народ Крыма – крымские татары. Преследования по политическим мотивам на основе сфабрикованных обвинений стали обычной практикой для российских оккупационных властей. К преступлениям оккупантов относятся проведения незаконного призыва в российские вооруженные силы, системная политика переселения жителей России на временно оккупированных украинские территории с целью изменения их демографического состава, принудительная паспортизация граждан Украины, ускоренная милитаризация оккупированных территорий», – заявили в МИД.

Украина потребовала от РФ «приступить к безусловному выполнению собственных обязательств как стороны международного вооруженного конфликта, немедленно прекратить огонь и начать урегулирование ситуации на Донбассе на основе договоренностей, достигнутых в рамках международных форматов».

Кроме этого в МИД поблагодарили международных партнеров за поддержку в защите территориальной целостности и суверенитета Украины.

«Призываем международное сообщество к дальнейшему усилению политико-дипломатического и экономического давления на Российскую Федерацию с целью прекращения ее вооруженной агрессии против Украины, освобождения незаконно заключенных граждан Украины, выполнения соответствующих решений международных организаций и международных судебных инстанций, освобождения временно оккупированных территорий и возвращение России в международное правовое поле. Мы верим, что совместными усилиями цивилизованного мира мы сможем восстановить мир и стабильность в Европе и уважение к основополагающих принципов современного международного порядка», – добавили в ведомстве.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.