И.о. директора Национальной разведки Ричард Гренелл не займет этот пост на постоянной основе

20.02.2020, 22:14, Новости дня

Посол США в Германии Ричард Гренелл, назначенный и.о. директора национальной разведки, заявил в четверг, что президент Дональд Трамп не выдвинет его на этот пост на постоянной основе, для чего требуется одобрение Сената.

«Президент объявит имя кандидата (не мое) в скором времени», – написал Гренелл в «Твиттере» на следующий день после того, как Трамп объявил, что он временно займет этот пост.

Трамп принял это решение на фоне того, как в прошлом году его советник по национальной безопасности Джон Болтон неожиданно ушел из администрации из-за разногласий с президентом по ряду внешнеполитических вопросов, в том числе по Северной Корее, Ирану и другим горячим точкам.

Назначение Гренелла на пост посла в Германии также вызвало противоречия из-за его нетрадиционного дипломатического стиля.

До того, как Трамп в среду сообщил в «Твиттере» о назначении Гренелла, обязанности директора Национальной разведки исполнял Джозеф Магуайр.



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