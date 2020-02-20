Российские разработчики создают мобильный радар для наблюдения за кораблями

20.02.2020, 22:06, Новости дня

Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи создает мобильную станцию для поиска и слежения за надводными кораблями "Лагуна-М".  Радиус действия РЛС достигает 200 морских миль, или около 370 километров, а сектор обзора – 120 градусов, сообщает пресс-служба концерн "РТИ".

Как поясняют разработчики, станция сможет в автоматическом режиме обнаруживать и брать на сопровождение до 200 кораблей. "Лагуна-М" работает в коротковолновом диапазоне, что позволяет ей видеть цели даже за горизонтом.

Еще одна особенность РЛС – новая легкая антенна, которую можно ставить просто на грунт, без фундамента.

В РТИ добавляют, что "Лагуна-М" пригодится как для контроля за зарегистрированными судами, так и для поиска браконьеров или контрабандистов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Новый флагман Samsung Galaxy S20+ показан на фото

10.12 / Хозяйственный суд Киева отказал «Фармаку» в признании торговой марки «Корвалол Corvalolum» хорошо известным знаком

10.02 / Премьер Украины объяснил свои слова о Зеленском

16.12 / Паспорт в смартфоне: в Украине может появиться виртуальная ID-карта

20.12 / Продажи автомобилей китайских марок в ноябре выросли на 30%

04.12 / «Фестивальчик какой-то». Замглавреда Cosmopolitan Ukraine попала в скандал, написав пост о похоронах погибшего Героя Украины

26.01 / В США погиб легендарный баскетболист Коби Брайант

16.02 / Причиной расстрела в Калининграде стала личная неприязнь

31.01 / Фавориты и «тёмные лошадки» — Politico оценивает вероятных преемников Путина

13.02 / Древнейшие глиняные гробы обнаружили в Египте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика