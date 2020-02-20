СКА обыграл «Торпедо» и стал победителем дивизиона Боброва

20.02.2020, 22:06, Новости дня

Хоккеисты санкт-петербургского СКА в четвертый раз подряд стали победителями дивизиона Боброва в КХЛ. Это стало известно после победы подопечных Алексея Кудашова над нижегородским "Торпедо" в овертайме со счетом 3:2. Она оказалась для армейцев с Невы уже десятой подряд.

За хозяев льда шайбы забросили Андрей Кузьменко, Ярно Коскиранта и Александр Барабанов, ставший автором победной шайбы в дополнительной пятиминутке. У гостей отличились Джордан Шредер и Михаил Варнаков.

СКА, набрав 89 очков в 60 играх, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. "Торпедо" идет восьмым на Западе. В активе нижегородской команды 61 балл после 60 матчей.



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