Пригожин поблагодарил депутатов Литвы за инициативу включения в санкционные списки

20.02.2020, 22:05, Разное

Журналист «Правды.ру» обратился в пресс-службу «Конкорд» за комментариями по поводу намерения литовских депутатов внести в санкционные списки ЕС Евгения Пригожина. В компании передали благодарность бизнесмена литовским парламентариям и лично главе комитета Дэйнюсу Гайжаускасу за инициативу. Желание бизнесмена оказаться под санкциями объяснили намерением избежать встречи с некоторыми партнерами из Литвы.

Напомним, 10 февраля некоторые медиа распространили информацию о том, что бизнес-джет Пригожина находится на «ремонте» в аэропорту Вильнюса. Согласно информации RadarBox24, самолет бизнесмена покинул Литву спустя три дня. Источники Sobesednik это подтвердили.

Также по данным Sobesednik, бизнесмен прилетал в литовскую столицу, чтобы установить контакты с влиятельными политиками. Ресурс опубликовал фото, на котором человек, якобы похожий на Пригожина, входит в здание Министерства транспорта и связи, расположенное на проспекте Гедимина, 17.