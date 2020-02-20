В ракетно-космической отрасли опровергли недолив топлива в «Союз»

20.02.2020, 22:05, Новости дня

Ракету-носитель «Союз-2.1а», стартовавшую с космодрома Плесецк, заправили штатно, сообщили источники в ракетно-космической отрасли.

Источник ТАСС заверил, что «недолива топлива не было», хотя «в какой-то момент сработала» соответствующая «сигнализация». Однако при анализе ситуации на космодроме эксперты пришли к выводу, что произошел сбой в программном обеспечении.

Другой источник сообщил, что боевой расчет надлежащим образом выполнил все предстартовые операции. Ракета была заправлена штатно, что отражено в формуляре.

Источник подчеркнул, что «угрозы аварии не было».

Напомним, источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что у «Союза», запустившей военный спутник связи «Меридиан-М», недоработала третья ступень. В сообщении говорилось, что аварию предотвратил разгонный блок «Фрегат». При этом высказывалось предположение, что возможной причиной является недолив топлива.



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