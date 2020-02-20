Учёные: Люди с высоким интеллектом видят более яркие и красочные сны

20.02.2020, 22:04, Разное

В результате проведённого исследования учёным удалось установить, что между сновидениями и интеллектом человека существует чёткая взаимосвязь. Специалисты утверждают, что люди с высоким уровнем IQ видят более яркие и красочные сны.

Авторы проекта привлекли в исследованию более 2 тыс. добровольцев, проходивших на начальном этапе тест, с помощью которого точно высчитывается уровень интеллекта определённого индивида. Далее специалистов интересовали вопросы, связанные со сновидениями участников эксперимента. Тогда выяснилось, что часть добровольцев вообще не видит сны, другая – не запоминает, и лишь немногие видят почти еженощно яркие связанные «картинки».

Исходя из этого учёные пришли к выводу, что одним из основных факторов насыщенности и запоминания снов является интеллект. То есть, чем выше у человека уровень IQ, тем ярче и реальнее сон, который он видит.