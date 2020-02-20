Супруга Джастина Бибера Хейли рассказала о последствиях приёма оральных контрацептивов

20.02.2020, 22:04, Разное

Супруга канадского поп-исполнителя, автора песен и актёра Джастина Бибера в одном из недавних интервью пояснила о личной жизни и отношениях с мужем. Хейли Болдуин призналась, она принимала оральные контрацептивы и столкнулась из-за этого с весьма неприятными последствиями.
Жена известного исполнителя откровенно рассказала, что приём противозачаточных препаратов начала около 2-х лет назад. Через время модель начала замечать ухудшающееся состояние кожи, а после обследования оказалось, что контрацептивы стали причиной «скачка гормона». Вследствие этого Хейли Болдуин пришлось некоторое время проходить терапию, и сейчас показатели снова нормальные.

Стоит отметить, что Джастин Бибер с супругой не торопятся пополнять семью. Во-первых, пара в браке совсем непродолжительное время, а во-вторых Болдуин считает, что им нужно «усовершенствовать отношения» и только потом планировать рождение детей. Супруг полностью разделяет эту точку зрения, не скрывая, что намерен прежде «насладиться» семейной жизнью, организовать турне и съездить с женой в путешествие.



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