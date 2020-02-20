NTD — роботов и сложные механизмы Древней Греции теперь можно воочию увидеть в Афинах

20.02.2020, 22:04, Новости дня

Уникальная выставка в Музее древнегреческих технологий в Афинах представила взору публики десятки древних изобретений, которые считаются прообразами современной техники. Среди самых интересных экспонатов — древнегреческий робот-официант, автоматические двери и турбины и даже прототип современного компьютера, передаёт NTD.

Более ста изобретений древних греков представили на выставке в Афинах. Они проливают свет на аспекты жизни, о которых мало кто знает. Все эти изобретения были воссозданы по древним записям.

Вот автоматизированный официант Филон, которого придумали в III веке до нашей эры. Он мог наливать напитки с помощью канатов, противовесов и воздушного давления. Бутылку держал в правой руке. Если помещали кубок в левую, он начинал наливать в него напиток. Когда сосуд наполнялся, то робот останавливался.

ПАНАГИОТИС КОЦАНАС, куратор выставки: Открыв капот современной машины, вы увидите болты, гайки, автоматические системы управления. И всё это изначально было изобретено древними греками.

Это автоматические двери Герона Александрийского. Они были установлены в храме. Когда на алтаре зажигали огонь, они открывались благодаря подземному механизму. Их приводили в движение вода, давление воздуха и противовесы.

Древний Антикитерский механизм считается прототипом современного компьютера. Он включал многочисленные шестерёнки и циферблаты со стрелками и использовался для расчёта движения небесных тел и определения дат астрономических явлений. А турбину Герона считают прототипом современного парового двигателя.

МИНА МИЦОМПОНУ, директор музея: Турбина Герона могла привести к промышленной революции ещё две тысячи лет назад. То есть, если бы социальные, экономические и политические условия это позволяли — то это конкретное изобретение могло бы нам принести первый паровой двигатель.

Выставка открыта в Музее древнегреческих технологий в Афинах.

Дата выхода в эфир 19 февраля 2020 года.