ОБСЕ призвала к «новому и полному» расследованию убийства Бориса Немцова

20.02.2020, 21:52, Новости дня

В четверг Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала к «новому и полному расследованию» убийства одного из лидеров российской демократической оппозиции Бориса Немцова. Он был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года в российской столице, на Большом Москворецком мосту, вблизи Кремля.

В июне 2017-го российский суд приговорил бывшего замкомандира чеченского батальона Заура Дадаева к 20 годам тюремного заключения за убийство Немцова. Четверо других лиц (чеченцев по национальности) были признаны причастными к этому убийству и получили различные сроки, от 11 до 19 лет.

В ОБСЕ считают, что из-за ограниченного характера российского расследования многие вопросы, связанные с этим политическим убийством, так и остались без ответа.

«Его смерть стала трагедией для России и оказала сильное влияние на политический климат, породив страх и, возможно, открыв путь для дальнейших нападений и репрессий», — говорится в докладе ОБСЕ от 20 февраля, на который ссылается «Радио Свободная Европа/ Радио Свобода». (RFERL).

Критики Кремля указывают, что российское правосудие так и не смогло действительно выяснить, кто заказал это убийство. Независимые эксперты подозревают, что к этому преступлению могли быть причастны люди из окружения президента РФ Владимира Путина или глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Сторонники Немцова, в том числе представители российской оппозиции, планируют провести массовый митинг в Москве 29 февраля, чтобы отметить пятую годовщину гибели политика.