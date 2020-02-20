США ввели санкции в отношении пяти иранских чиновников

20.02.2020, 21:52, Новости дня

Соединенные Штаты в четверг внесли в санкционный список пятерых иранских чиновников, обвинив их в воспрепятствовании проведению честных и свободных выборов. Решение было принято накануне парламентских выборов в Иране.

Как отметило Министерство финансов, под санкции попали члены Совета стражей конституции в связи с его ролью в дисквалификации нескольких тысяч кандидатов.

Санкции предусматривают заморозку активов и запрещает американцам вести дела с фигурантами списка.

Предвыборная кампания в Иране официально завершилась в четверг. Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи назвал участие в голосовании «религиозным долгом», но некоторые активисты и видные политики, выступающие за проведение реформ, призвали бойкотировать выборы.

«Администрация Трампа не потерпит манипулирования выборами в пользу злонамеренной повестки режима, и эта мера разоблачает высокопоставленных чиновников, которые ответственны за лишение иранцев возможности свободно выбирать своих лидеров», – говорится в заявлении министра финансов Стивена Мнучина.

Результаты выборов не окажут сильного влияния на внешнюю и ядерную политику Ирана, поскольку их определяет Хаменеи, сторонники которого, как ожидается, получат большинство в парламенте.



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