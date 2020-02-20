«Эксперимент не удался». В Монреале отказались от электросамокатов на городских улицах

20.02.2020, 21:47, Новости дня

Власти Монреаля больше не хотят видеть электросамокаты на улицах города, пишет TV5 Monde. Как передаёт сайт телеканала, мэрия квебекской столицы отказалась продлевать эксперимент с общественным прокатом этих транспортных средств. По словам издания, причиной решения, как и в других городах мира, стало несоблюдение правил и опасность бесшумных самокатов для пешеходов.



Reuters

Канадский город Монреаль объявил об отказе продлевать эксперимент с общественным прокатом электрических самокатов, начатый в августе 2019 года, пишет TV5 Monde. Причиной, как и в других городах мира, стало отсутствие дисциплины со стороны пользователей этого транспортного средства. Городские власти сетуют на проблемы в области безопасности, порядка и «порой непростого сосуществования» электросамокатов с пешеходами.

Как заметил глава департамента дорожного движения квебекской столицы Эрик Алан Колдвелл, «Монреаль не желает превращаться в отделение самокатной полиции». Кроме того, операторы проката «не смогли выполнить свои обязательства в отношении соблюдения правил», подчеркнул чиновник. В результате после зимнего перерыва «электрических самокатов на улицах Монреаля больше не будет».

Общественный прокат электросамокатов появился в Монреале летом прошлого года в добавление к прокату электрических велосипедов, напоминает издание. Решение о приостановке пилотного проекта серьёзно разочаровало крупных американских операторов Bird и Lime, работающих в Канаде, передаёт издание.

Эрик Алан Колдвелл, в свою очередь, заявил, что власти города признали эксперимент неудавшимся. В общей сложности было выписано 110 протоколов о неправильной парковке велосипедов и самокатов, а также 330 постановлений о нарушениях правил дорожного движения, в основном связанных с ношением шлемов. К счастью, ни один из 680 общественных электрических самокатов не стал причиной серьёзной аварии или смерти, пишет сайт телеканала.

Как подчеркнули в мэрии Монреаля, электрические велосипеды этот запрет не затронет, и разрешение на их использование будет продлено, хотя и станет подчиняться более строгим правилам.

Во многих городах мира бесшумные электросамокаты быстро завоевали репутацию транспортных средств, опасных для пешеходов, что заставило власти задуматься о регулировании их движения. В ноябре прошлого года Сингапур, вслед за Германией и Францией, запретил езду на электрических самокатах по тротуарам.