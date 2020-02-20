Украина попала в топ-15 самых милитаризированных стран мира
20.02.2020, 21:42, Новости дня
Украина заняла 13-ю позицию в рейтинге самых милитаризированных стран мира по состоянию на 2019 год. Рейтинг опубликован на сайте Международного института конверсии в Бонне.
Первая десятки самых милитаризированных стран выглядит следующим образом:
Израиль
Сингапур
Армения
Кипр
Корея
Россия
Греция
Иордания
Беларусь
Азербайджан
В конце списка оказались Коста Рика, Гаити, Панама, Эсватини, Папуа-Новая Гвинея, Либерия, Гамбия, Кабо-Верде, Тимор-Лешти, а также Тринидад и Тобаго.
Отметим, что в 2018 году Украина находилась на 14-й позиции в рейтинге.
Глобальный индекс милитаризации (GMI) отражает соотношение между ресурсами, которые идут на военные нужды страны, и ресурсами на другие сферы.
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