Украина попала в топ-15 самых милитаризированных стран мира

20.02.2020, 21:42, Новости дня

Украина заняла 13-ю позицию в рейтинге самых милитаризированных стран мира по состоянию на 2019 год. Рейтинг опубликован на сайте Международного института конверсии в Бонне.

Первая десятки самых милитаризированных стран выглядит следующим образом:

Израиль

Сингапур

Армения

Кипр

Корея

Россия

Греция

Иордания

Беларусь

Азербайджан

В конце списка оказались Коста Рика, Гаити, Панама, Эсватини, Папуа-Новая Гвинея, Либерия, Гамбия, Кабо-Верде, Тимор-Лешти, а также Тринидад и Тобаго.

Отметим, что в 2018 году Украина находилась на 14-й позиции в рейтинге.

Глобальный индекс милитаризации (GMI) отражает соотношение между ресурсами, которые идут на военные нужды страны, и ресурсами на другие сферы.