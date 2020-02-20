В челябинском ПФР объяснили прибавку к пенсии в один рубль

20.02.2020, 21:37, Новости дня

Региональное отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль 10 копеек. В ведомстве заявили, что выплата зависит от индивидуальных расчетов и размера получаемой пенсии.

Жительница Челябинска ранее отправила в Кремль свою надбавку к пенсии, которая после индексации на 6,6 процента, составила один рубль и 10 копеек. В прошлом году пенсия женщины, проработавшей 33 года преподавателем английского языка, составила 9 тыс. 224 рубля, а в этом году стала 9 тыс. 225 рублей.

«С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,6 процента. При этом у каждого пенсионера прибавка индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. Чем выше приобретенные в течение трудовой жизни пенсионные права: стаж, количество пенсионных коэффициентов, сумма уплаченных страховых взносов, тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки после индексации. К примеру, если страховая пенсия неработающего пенсионера на конец 2019-го составляла 10 тыс. 137 рублей, после индексации она увеличится на 669 рублей и составит 10 тыс. 806 рублей. Если страховая пенсия по старости неработающего пенсионера на конец года составляет 16 тыс. 437 рублей, после индексации она увеличится на 1тыс. 85 рублей и составит 17 тыс. 522 рубля», – цитирует портал 74.ru сообщение регионального отделения ПФР.

Однако с пенсионерами, которые получают пенсию ниже минимальной, ситуация другая.

«Если такой пенсионер не работает, ему устанавливается социальная доплата до прожиточного минимума. С 2019 года введен новый механизм социальной доплаты, в соответствии с которым прибавка в результате индексации пенсии устанавливается сверх прожиточного минимума пенсионера в субъекте. То есть выплаты всегда обеспечиваются выше прожиточного минимума пенсионера на сумму прибавки по итогам индексации пенсии и других социальных выплат в текущем году. Это в том числе распространяется на индексацию пенсии с 1 января 2020 года. Все пенсионеры, у которых размер пенсии не достиг прожиточного минимума в субъекте, получили индексацию выплат сверх этого минимума. Без учета нового механизма назначения социальной доплаты доход пенсионера был бы меньше на сумму проведенной индексации», – пояснили в Пенсионном фонде.

То есть, если пенсионеру назначена пенсия в 7 тыс. рублей и она не достигает прожиточного минимума, составляющего 8 тыс. 691 рубль для пенсионеров, то выплачивается разница до этой суммы.

Однако индексация все равно проводится на размер пенсии –7 тыс. В этом случае 6,6 процента составят 462 рубля. Если их прибавить к 7 тыс., получится 7462 рубля, и эта сумма вновь меньше прожиточного минимума. То есть доплата, которую в прошлом году делали пенсионеру до 8,5 тыс., просто сократится на размер индексации, а так как размер прожиточного минимума для пенсионеров не изменился, то пенсия также не изменилась.

Ранее в Карелии пенсионер выразил недовольство размером индексации ветеранских выплат, «подарив» депутатам на заседании заксобрания два рулона туалетной бумаги – товары, которые он смог купить на прибавку в 21 рубль.