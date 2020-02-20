Лидер группы «Ленинград» вступил в «Партию роста»

20.02.2020, 21:31, Новости дня

Музыкант Сергей Шнуров вступил в петербургское отделение "Партии роста". Об этом сообщили на официальном сайте партии.

Также лидер группы "Ленинград" в качестве делегата от петербургского отделения отправится на съезд, который состоится 21 марта.

Председатель партии Борис Титов рассказал, что давно знаком со Шнуровым.

"Рад, что он украсит и нашу партию, и избирательную кампанию в целом своими мыслями, интересными идеями, – отметил Титов. – Сергей Шнуров – человек, который может не только внешне изменить нашу партию, но и принести в нее очень глубокие смыслы".

Сам Шнуров выразил надежду на то, что "пригодится" партии.

"По крайней мере, внесу яркие краски и буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселее", – отметил музыкант.

В январе Шнуров заявил, что готов стать политиком при одном условии: если "поймет, что будет такой запрос у так называемого народа".

"Партия роста" намерена принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году.



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