Прибыль банковской группы «Альфа-банк» по МСФО сократилась в 2019 году в 1,9 раза

20.02.2020, 21:30, Новости дня

Чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк" по МСФО снизилась в 2019 г. в 1,9 раза до $704 млн против $1,32 млрд в 2018 г. В банковскую группу входят ABH Financial, "Альфа-банк" и дочерние компании.

Совокупный доход группы вырос в 1,5 раза до $1,03 млрд, сообщает банк.

Чистые процентные доходы увеличились на 11,9% в долларовом эквиваленте или 15,5% в рублевом эквиваленте — до $2,2 млрд. Доля розничных клиентов в кредитном портфеле банка увеличивается, поэтому растет маржинальность розничных кредитов.

Кредитный портфель вырос на 30,3% до $39,8 млрд, в том числе розничный кредитный портфель — на 71,9% до $10,4 млрд, корпоративный кредитный портфель — на 20% до $29,4 млрд.

Показатель чистой процентной маржи (NIM) составил 4,6% против 4,8% в 2018 г.

Чистый комиссионный доход увеличился на 6,7% в долларовом эквиваленте или 10,2% в рублевом эквиваленте — до $1 млрд.

Доля просроченных кредитов (90 дней и больше) осталась на уровне показателя прошлого года — 1,4%.

Объем средств клиентов увеличился на 29% до $41,4 млрд (+ 18,7% без учета валютной переоценки).

Капитал группы увеличился до $8,1 млрд с $7,2 млрд в 2018 г. Совокупные активы банковской группы выросли на 26% в долларовом эквиваленте или 18% в рублевом эквиваленте — до $59,47 млрд.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / В Челябинске закрывают школы на карантин после смерти ученицы с симптомами гриппа

09.01 / Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран завершил ответные военные действия против США

11.12 / Завершилось расследование нападения на дом главы ЦИК Памфиловой

31.01 / Фавориты и «тёмные лошадки» — Politico оценивает вероятных преемников Путина

04.02 / В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

27.01 / Рютте извинился за действия правительства Нидерландов во время Холокоста

27.12 / Верланов пообещал, что в 2020 году налоговая уменьшит количество проверок бизнеса на 20%

19.02 / Лавров нашел плюс в ситуации вокруг «сделки века»

04.02 / Названы сроки завершения госиспытаний боевых машин «Курганец-25» и «Бумеранг»

24.01 / Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика