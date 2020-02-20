Студенты РНИМУ пройдут на лыжах по местам боевой славы Подмосковья

20.02.2020, 21:30, Новости дня

22 февраля студенческая команда "Метелица-2" из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова отправится в лыжный поход по местам боевой славы Подмосковья.

Студенческий спортивный клуб "Эверест" проводит лыжный поход "Метелицы" ежегодно, отдавая дань уважения традициям и истории. Нынешний поход будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Дистанция лыжников составит до 15 километров. Сначала спортсмены на автобусе отправятся возложить цветы к памятнику 113-й дивизии на Киевском шоссе. Сам лыжный маршрут начнется от поселка Новая Ольховка и пройдет до поселка Новоникольское с дальнейшим возвращением в Москву.

Команда названа "Метелица-2" в честь одноименной первой команды лыжниц, покоривших Южный полюс. Одна из участниц первой "Метелицы" — преподаватель кафедры физиологии медико-биологического факультета Татьяна Евгеньевна Кузнецова, которая вместе с другими женщинами покорила антарктические высоты. Она будет провожать университетскую команду.



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