Эвакуированные из Китая размещаются в номерах санатория в Новых Санжарах – Антон Геращенко

20.02.2020, 21:30, Новости дня

Эвакуированные из Китая граждане доставлены в медцентр Нацгвардии Украины в Новых Санжарах Полтавской области. Об этом сообщил в Facebook 20 февраля замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Все наши эвакуированные из КНР граждане успешно доставлены в санаторий Национальной Гвардии в Новых Санжарах и размещаются в номерах», – написал он.

На фоні істерії охопившої невелику, але активну частину наших співгромадян, не можу не втриматись, щоб не розповісти… Posted by Антон Геращенко on Neljapäev, 20. veebruar 2020

Перед приездом автобусов правоохранители оттеснили местных, которые протестовали против размещения в поселке эвакуированных. Активисты жгли дрова, между ними и правоохранителями происходили столкновения.

По приезду эвакуированных в нескольких автобусах протестующие разбили окна. Пассажиры прятали лица.

В поселке находятся министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, нардепы и глава Полтавской ОГА Олег Синегубов. Также туда вылетели премьер-министр Украины Алексей Гончарук и глава Минздрава Зоряна Скалецкая. По словам Гончарука, в Новых Санжарах будет работать оперативный штаб правительства.

В Госпогранслужбе сообщили, что в Украину 20 февраля прилетело 94 человека, из них 72 пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля). В Министерстве внутренних дел утверждают, что все эвакуированные здоровы, но в течение 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек, еще 74 576 заболели. В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 19 февраля за пределами Китая заболело 924 человека в 25 странах, трое из них умерли.