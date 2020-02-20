Политика: Партия пенсионеров предложила приравнять гражданских к военным

20.02.2020, 21:30, Новости дня

Как минимум три статьи Конституции требуют переработки в интересах пенсионеров. Об этом заявили лидеры Партии пенсионеров, представив собственные поправки к Основному закону. По их мнению, за пенсионную политику должен отвечать лично глава правительства, функционирование пенсионной системы обеспечиваться не только поступлениями в ПФР. Предложено и правила выхода на пенсию.

В четверг руководители Партии пенсионеров провели в Москве круглый стол, на котором обнародовали собственный перечень поправок в Конституцию. Эти поправки, по их мнению, должны защитить права 42 млн россиян, которые находятся на заслуженном отдыхе.

Так, лидеры партии требуют дополнить статью 114, в которой перечисляются обязанности правительства. По их мнению, там следует закрепить обязанность кабинета министров отвечать за пенсионное обеспечение россиян. Как считает глава Центрального совета партии Владимир Бураков, такие перемены в Основном законе «заставят некоторых чиновников изменить отношение к социальной политике», в первую очередь, к вопросам пенсионного обеспечения. При этом он напомнил, что до сих пор «в Конституции нет ни слова о пенсионном обеспечении».

«Формально сейчас у правительства нет конституционной обязанности выполнять эту важнейшую функцию», – добавил замглавы партии, генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов. Пункт «в», где говорится о том, что правительство отвечает за единую кредитно-финансовую политику, образование и культуру и так далее, предлагается дополнить словами «ведет единую госполитику в области социального и пенсионного обеспечение», – подчеркнул он.

Причем, по мнению лидеров партии, ответственность должна быть «персональной». «Если правительство не выполняет эту функцию, то оно нарушает свою конституционную обязанность. Персонально за это отвечает председатель правительства. Тогда не только депутаты Госдумы, а весь народ Российской Федерации имеет право поставить вопрос о соответствии правительства своей функции», – отметил Ворожцов газете ВЗГЛЯД.

Кроме того, сообщил Бураков, партия передала в рабочую группу по поправкам предложения к статье 72, в которой перечислено то, что находится в совместном ведении федерального центра и регионов. В пункте «к» должно быть прописано – центр и регионы совместно отвечают за «законодательство о пенсионном и социальном обеспечении», уверены в партии. В ближайшее время, пообещал Бураков, активисты партии начнут серию пикетов в регионах РФ с призывом поддержать эти предложения.

«Мы предлагаем дополнение к поправкам президента о пенсионной системе России, – подчеркнул Ворожцов. – Часто возникает вопрос: чем обеспечивается функционирование пенсионной системы? На сегодня официальное объяснение таково – средствами Пенсионного фонда России.

Если денег в ПФР нет, то – всё. Мы предлагаем формулировку: пенсионная система обеспечивается всем достоянием России, а не только поступлениями в ПФР».

Это положение, по мнению партийцев, следует закрепить в 75-й статье Конституции, в которой идет речь об основах финансовой политики страны.

«Зампред центрального совета партии Андрей Широков уже сдал наши официальные предложения в рабочую группу, в канцелярию Общественной палаты, – рассказал Ворожцов по завершении круглого стола. – Одновременно мы направили наши предложения в Госдуму, Совет Федерации, а также в Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве».

В партии признают, что власти принимают меры по улучшению положения пенсионеров – примеры тому имели место, в том числе, и на этой неделе. Так, к примеру, во вторник президент поддержал предложение единороссов об индексации пенсий пенсионерам-опекунам. Накануне глава Минтруда Антон Котяков сообщил о решении проиндексировать социальные пенсии с апреля. Расходы на повышение пенсий до конца года составят 21,7 млрд рублей.

Однако, как подчеркнул Ворожцов, «возможность внесения и обсуждения поправок в Конституцию – уникальный шанс изменить отношение государства к проблемам старшего поколения» в принципе.

Общественные дискуссии вокруг поправок лидеры партии намерены использовать, в частности, и для того, чтобы напомнить о своей давней идее – дополнить российское законодательство Социальным кодексом, по образцу Гражданского кодекса, Семейного и подобных им документов.

«Кодекс должен помочь реализовать принцип социального государства, записанный в статье 7 Конституции. Основополагающий документ должен описывать все вопросы соцобеспечения – например, установить четкие правила расчета пенсий», – отметил Ворожцов.

Помимо Социального кодекса, вторая тема, которую партия хотела бы сделать предметом обсуждения в обществе – это принцип свободного самоопределения пенсионного возраста. «Такой принцип действует для военнослужащих. Офицеры знают – по истечении 20-летней службы получат определенную пенсию. Если хотят получить больше – служат дольше», – отметил Ворожцов. «Почему мы ограничиваем гражданских пенсионеров, загоняя их в ловушку? Надо дать аналогичную возможность для самоопределения», – потребовал генерал-лейтенант.

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