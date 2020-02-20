В Управлении по оборонным информационным системам США могла произойти утечка данных

20.02.2020, 21:30, Новости дня

Управление по оборонным информационным системам США, отвечающее за безопасность коммуникаций президента и других высокопоставленных официальных лиц, заявляет, что номера социального страхования и иные личные данные, хранящиеся в его системе, могли быть «скомпрометированы». Об этом стало известно из разосланного потенциальным жертвам письма, которое оказалось в распоряжении агентства Reuters.

В ведомстве работают 8000 военных и гражданских сотрудников.

Как сообщается в письме, в период с мая по июль 2019 года личные данные могли быть скомпрометированы в ходе взлома принадлежащей ведомству системы.