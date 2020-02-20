«Спартак» взял реванш у «Ак Барса» в чемпионате КХЛ

20.02.2020, 21:30, Новости дня

В Москве завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между столичным "Спартаком" и казанским "Ак Барсом". Команда Олега Знарка обыграла гостей со счетом 6:3, взяв реванш за недавнее поражение в Казани.

За красно-белых дубль оформил Ансель Галимов. Также за хозяев льда отличились Александр Хохлачев, Артем Федоров, Каспарс Даугавиньш и Мартиньш Карсумс. За казанский клуб голами отметились Станислав Галиев, Владимир Галузин и Виктор Тихонов.

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 74 очка после 60 игр. "Ак Барс" по-прежнему лидирует на Востоке, имея в активе 89 баллов после 59 встреч.

В другом матче дня хоккеисты "Сочи" дома победили "Витязь" в овертайме со счетом 3:2.



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