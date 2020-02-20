Осужденного в Беларуси за организацию проституции священника РПЦ отпустили после экстрадиции в Россию

20.02.2020, 21:30, Новости дня

Ленинградский областной суд отпустил на свободу священника Николая Киреева. Он был осужден в Белоруссии на 5,5 лет колонии по делу об организацию проституции и экстрадирован в Россию. Об этом сообщается на сайте Выборгской епархии.

Его задержали в 2017 году в Витебске. По версии следствия, он пытался вывезти двух белорусок в Санкт-Петербург в качестве «живого товара». Его признали виновным в покушении на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы государства лиц для занятия проституцией (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 171 УК Республики Беларусь).

Киреев провел в белорусской колонии 2,5 года. В августе 2019 года его экстрадировали в Россию. В конце января 2020 года Ленинградский областной суд отказался признавать приговор витебского суда.

Как сообщил «Интерфаксу» адвокат Киреева Эльдар Алиев, священник вышел на свободу в результате «правовой коллизии». Суд установил, что по российскому законодательству действия Киреева должны быть квалифицированы как приготовление к совершению преступления по ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). В России это считается преступлением средней тяжести. Суд отметил, что «в соответствии с нормами законодательства РФ, в действиях Киреева состав преступления отсутствует».