Мнение: Фобии (о китайской заразе)

20.02.2020, 21:28, Разное

Уровень фобий и психоза начинает зашкаливать. Теперь на Украине. Жители Харьковской области перегораживают дорогу, по которой должны провезти на карантин эвакуированных украинских граждан из Китая.

В Москве водителей общественного транспорта обязывают (если это не чья-то глупая шутка) информировать о пассажирах «китайской национальности». Как именно это может выглядеть, неясно.

В среднеазиатских республиках громят здания, в которых предполагается размещать на карантин «местных» китайцев-гастарбайтеров.

Скоро, видимо, будет брошен лозунг: Не покупай китайское. У нас он практического смысла иметь не будет, так как продукцию из Китая зачастую просто нечем заменить, как бы ни распинались про успехи импортозамещения. Но вот в ЮВА, Европе или Штатах на такой волне потеснить китайцев с рынка (хотя бы частично) могут попробовать.

Кстати, в определенном смысле Китаю вернут его же лозунг, когда на волне патриотического психоза несколько лет назад по поводу обострения с Японией вокруг островов Сенкаку китайцы ощутимо подвинули японцев со своего рынка. Как раз под речевку «не покупай японское».

Источник: Эль Мюрид



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