Список безвизовых стран для россиян пополнился

20.02.2020, 21:26, Разное

Россия и Катар отменят визовый режим. Соответствующее соглашение вступает в силу 23 февраля этого года. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел.

Согласно документу, граждане России и Катара, которые не намерены учиться, работать или проживать на территории другого государства, освобождаются от требований получения виз. Срок пребывания в чужой стране не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.



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