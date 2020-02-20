Министр обороны Турции допустил поставку ЗРК Patriot на границу с Сирией

20.02.2020, 21:26, Новости дня

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что США могли бы поставить республике ЗРК Patriot для оказания поддержки в Идлибе.

В то же время он добавил, что у него нет сомнений в том, что российские С-400 заступят на боевое дежурство в Турции, передает ТАСС.

До этого Акар заявил, что у Турции нет проблем с Россией по Идлибу, Анкара нацелена на сирийские власти.

Ранее СМИ сообщили, что Турция попросила у США Partiot для защиты в Идлибе, однако Анкара опровергла информацию.