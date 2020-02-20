Экс-советник Трампа приговорен к 40 месяцам тюрьмы

20.02.2020, 21:24, Новости дня

Бывший советник Дональда Трампа в ходе избирательной кампании Роджер Стоун приговорен к трем годам и четырем месяцам тюрьмы. Он признан виновным в даче ложных показаний и воспрепятствовании расследования о связях предвыборного штаба Трампа с Россией, сообщает Washigton Post.

В ноябре 2019 года экс-советник был признан виновным в даче ложных показаний Конгрессу в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США 2016 года.

По версии обвинения, Стоун неоднократно давал ложные показания конгрессу по поводу своих утверждений о контактах с WikiLeaks, которая летом 2016 года публиковала документы национального комитета Демократической партии США, украденные, как считают следователи, сотрудниками российского ГРУ.



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