Карина Мишулина рассказала о состоянии своей матери после скандала с псевдородством

20.02.2020, 21:21, Разное

Карина Мишулина рассказала, что после скандала с Тимуром Еремеевым мама до сих пор не может прийти в себя из-за пережитого стресса. Ее состояние здоровья ухудшилось.

Вдова знаменитого российского актера Спартака Мишулина тяжело перенесла скандал, связанный с якобы родством Тимура Еремеева. В 2018 году у Валентины Константиновны случился инсульт, она до сих пор не может восстановить здоровье. Дочь, актриса Карина Мишулина, говорит, что мать начала ходить, двигаться, разговаривать, но в цело ее состояние здоровья хуже, чем хотелось.

Семья Мишулиных выиграла судебное дело у актера Тимура Еремеева. Суд постановил, что молодой человек не является внебрачным сыном Спартака Васильевича. Карина Мишулина старается забыть всю эту историю о псевдородстве. Узнав, что Еремеев будет вести передачу на центральном канале вместо Шепелева, актриса заявила, что, скорее всего. на такое решение повлиял тайный спонсор. Ей не интересна судьба человека, который посягнул на честь и достоинство семьи Мишулиных.

Карина Мишулина известна по роли в телесериале «Физрук». Актриса решила испробовать себя в роли продюсера и сценариста. Она написала сценарий, собрала съемочную группу и активно занимается подготовкой к созданию своего фильма, где сыграет главную роль.