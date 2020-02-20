В Санкт-Петербурге на пустыре на углу Обводного канала и Шкапина появится школа

20.02.2020, 21:21, Разное

Депутат Екатерингофского округа Санкт-Петербурга Олег Смакотин в рамках прошедшей в четверг конференции, приуроченной ко Дню защитника Отечества, ответил на вопрос журналиста о возможной застройке пустыря на на углу Обводного канала и ул. Шкапина. По словам политика, там построят школу.
«Сначала компания, занимавшаяся застройкой жилого комплекса «Панорама 360», собиралась возвести там или многоэтажный дом, или бизнес- центр, но затем отказалась от этой идеи в силу возникших финансовых трудностей. После этого к вопросу подключился я, предложив построить там школу», – цитирует Олега Смакотина издание «НьюИнформ».

Таким образом, по изменённому проекту на указанном пустыре появится начальная школа с бассейном. Но когда объект планируют ввести в эксплуатацию, пока не известно.



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