Сотрудницу Совета по нацбезопасности переводят на другую должность на фоне слухов об анонимной книге

20.02.2020, 21:14, Новости дня

Высокопоставленную сотрудницу Совета по национальной безопасности Викторию Коутс переводят на другую должность на фоне слухов о том, что она может быть автором нашумевшей анонимной книги об обстановке в Белом доме.

Коутс, занимавшая пост советника по национальной безопасности по делам Ближнего Востока и Северной Африки, переведена в Министерство энергетики, где она станет помощником министра Дэна Бруйетта, заявили в четверг в Совете по национальной безопасности.

Решение было принято на фоне слухов о том, кто может быть автором книги «Предупреждение» и анонимного эссе в New York Times, содержащего критику в адрес президента Дональда Трампа.

Однако высокопоставленный представитель администрации подчеркивает, что перевод Коутс никак не связан с этими слухами и готовился на протяжении нескольких недель.

«Мы рады включить доктора Коутс в команду Министерства энергетики, где пригодятся ее опыт работы с Ближним Востоком и знания в сфере политики национальной безопасности, – заявил Бруйетт. – Она сыграет важную роль в нашей команде».

«Хотя мне жаль терять важного члена нашей команды, Виктория станет ценным приобретением для министра Бруйетта при реализации приоритетов президента в сфере политики энергетической безопасности», – заявил глава Совета по национальной безопасности Роберт O’Брайен.

Трамп на этой неделе вызвал новый всплеск разговор о личности анонимного автора, когда сказал журналистам, что ему известно, кто это. Отвечая на вопрос о том, работает ли этот человек в Белом доме сейчас, президент сказал: «Нам известно многое. На самом деле, когда я хочу, чтобы что-то стало известно прессе, я говорю об этом определенным людям. И удивительным образом оно становится известным. Но пока пусть так и будет».

Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли в среду отказался ответить на вопрос о том, почему аноним до сих пор работает в администрации, если Трампу известно, кто это.

Автор книги, которая была опубликована издательством Hachette Book Group в ноябре, утверждает, что некоторые высокопоставленные сотрудники администрации собирались коллективно подать в отставку в 2018 году, однако в конечном счете решили, что это принесет больше вреда, чем пользы.



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