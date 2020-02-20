Порошенко подал иск против врио главы Госбюро расследований

20.02.2020, 21:12, Новости дня

Экс-президент Украины Петр Порошенко подал иск против временно исполняющей обязанности директора Госбюро расследований (ГБР) Ирины Венедиктовой и ее подчиненных с требованием опровергнуть информацию, распространенную ведомством, сообщил его адвокат Игорь Головань.

Ранее Венедиктова сообщила, что Порошенко 30 раз не являлся на допрос в ГБР. Она заявляла, что  бывший глава государства  по двум эпизодам превысил лимит неявок. В прокуратуру были направлены документы, подтверждающие его неявку, а также запрос на принудительное сопровождение на допросы, информирует РИА «Новости».

«Иск об опровержении распространенной госпожой Венедиктовой и ее подчиненными недостоверной информации уже подан», – написал Головань в блоге на сайте издания «Украинская правда».

Он добавил, что  «ГБР под руководством госпожи Венедиктовой и в дальше продолжает печерскую аферу Трубы (бывший директор ГБР Роман Труба, – прим. ВЗГЛЯД), хотя уже неоднократно Киевский апелляционный суд устанавливал очевидный факт нахождения ГБР в Шевченковском районе столицы».

«Вслед за Трубой и его сообщниками продолжает Венедиктова и распространять ложь о якобы многочисленных неявках пятого президента Украины Петра Порошенко на допросы в качестве свидетеля», – сообщил Головань.

Ранее начальник отдела центрального аппарата Госбюро расследований Олег Корецкий заявил, что Порошенко не пришел на допрос, следователи готовят документы для принудительного привода. Однако адвокат экс-президента заявил, что Порошенко не вручали повестку о вызове на допрос 21 января. Бывший глава государства получил повестки о вызове на допрос на 24, 31 января, а также на 11 февраля.  

Позже Порошенко прибыл на допрос в ГБР. Газета ВЗГЛЯД писала, в чем именно обвиняют Порошенко.



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