Личное: Красноярск. Чёрное небо

20.02.2020, 21:10, Разное

Уже неделю меня атакуют обезумевшие жители Красноярска. Сотни сообщений, писем, куча спама в комментариях, который я не успеваю вычищать.

Люди орут: чёрное небо! Федеральные СМИ молчат — боятся, а мы задыхаемся!



Фото: Соцсети

Помимо меня, красноярцы пишут во все инстанции. Проституткам из публичного дома 2, глуповатым видеоблогерам, которые пиарятся на эпидемии СПИДа. Плохим поэтам, орущим матом со сцены, и лошадям, свиньям, баранам и прочим медийным личностям.

Хоть кто-нибудь скажите о нашей, мать её, экологии! Осветите проблему — ОК, красноярцы, спокойно! Сейчас я вам всем освечу прожектором.

Вы говорите, что у вас ОПЯТЬ чёрное небо? Дышать вам нечем? Болеете раком и умираете от аллергии и астмы?

Какая беда, действительно. И ведь не первый же год такое? Не первое десятилетие, если точнее, верно?

Возможно, вы не очень умненькие? Или память вам изменила с глупостью? Вы правда не помните, как всё у вас происходит обычно? Тогда я напомню — для особенно забывчивых жителей Красноярска.

Как встанет ветер, так Красноярск превращается в газовую камеру пыток. Оксиды-диоксиды, яд, отрава, сажа — всё это стоит над городом. Ваши дети не могут погулять в песочнице, а старики чуть ли не замертво падают по пути в аптеку.

И всё это случается каждый год.

И чего вы хотите, позвольте задать вам резонный вопрос? Конкретно — чего? Что вы хотите?

Сейчас, после моей статьи, проблему поднимут в новостях на Первом анале. Напечатают федеральные газетёнки, поняв, что раз Лена Миро написала, никакого запрета на тему нет.

И дальше — больше, обязательно выступит премьер-министр Мишустин, а потом и Путин со строгим лицом даст нагоняй вашим местным чиновникам и олигархам.

Вы этого добивались?

Отлично, тогда у вас уже получилось. Вам такого достаточно?

Позвольте тогда спросить вас: вам точно именно это было нужно?

Ну, поговорят все. Даже отругают кого-нибудь. Возможно, даже снимут с должности стрелочника или уволят дворника, который чистит снег возле администрации города или на проходной самого вонючего вашего комбината. Но снова, когда встанет ветер, вы будете задыхаться от сажи с заводов.

Поймите, у вашей проблемы есть только одно решение — валить нахрен из этого проклятущего города! Все остальные решения решениями не являются вовсе, и даже строгое лицо Президента вам не поможет.

Останетесь в Красноярске — продолжите задыхаться. Ваши дети будут астматиками, аллергиками, станут чахлыми трупиками, а старики — от 40 и выше — загнутся от онкологии.

И никакое, простите, «освещение в СМИ», которое вы так жадно требуете, вам не поможет.

Ещё раз, задыхающиеся, вам повторю. Внимательно читайте, включайте мозги.

Единственный способ решить проблему чёрного неба — просто свалить из Красноярска и забыть дорогу туда.

Никто не закроет ваши заводы и комбинаты. Никто не снесёт дома и не перестроит в другом более благоприятном месте ваш город. Никто не поставит и очистные сооружения — это слишком большая роскошь, а ништяки на вашей проблеме срубит политический деятель Шнур и какая-нибудь козявка — эскортница из Эскортограма.

Вам ясно? Врубились? Достаточно понятно всё объяснила? Остались вопросы?

Ну, тогда обтекайте.

Не можете уехать, спасти себя, потому что вы слабенькие, нерешительные рохли, оладушки с курицами? Идите тогда к проституткам из публичного дома 2, глуповатому, но жадненькому Дудю или к политику Шнурову требовать «осветить вашу проблему».

На вашем хайпе Шнур станет депутатом, Дудь — богатым, а у эскортницы появится сексуальный клиент-извращенец, которому нравится поза Греты Тунберг.

В ней он и трахнет Эскортограмщицу за хорошую денежку, как впрочем и вас уже трахнули в той же позиции, но — бесплатно.

Или вы валите из Красноярска, или много вопите в соцсетях, но потом задыхаетесь — вот, в общем-то, и весь ваш выбор, дорогие мои. Это — наша реальность, и что делать в ней — решать только вам самим.

Прекращайте ныть! Достали ваши социальные сопли! Никто, кроме вас самих, не решит вам ваших проблем!