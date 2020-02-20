Вынесшую из самолета 40 тысяч долларов в кроссовках пассажирку сняли на видео

20.02.2020, 21:06, Новости дня

Пассажирка "Аэрофлота" по прилету в Москву из Лос-Анджелеса так торопилась покинуть самолет, что оставила в салоне сумочку с 40 тысячами долларов. Когда она хватилась, лайнер уже отправили на стоянку, так что за пропажей отправились транспортные полицейские. Только в салоне они ни сумки, ни денег не обнаружили, и дело приняло криминальный оборот.

Первыми под подозрение попали попутчики пострадавшей уроженки Армении — семейная пара из той же республики. Со слов бортпроводников следовало, что они еще какое-то время оставались в креслах после ухода лишившейся денег пассажирки. Оперативники застали супругов у стойки регистрации на рейс в Ереван.

Женщина еле дошла до дежурной части, то и дело сетуя на состояние здоровья. В отделении, впрочем, выяснилось, что передвигать ноги ей мешают вовсе не болезни, а набитые купюрами кроссовки. Вся сумма туда, конечно, не вошла — несколько пачек нашли у мужа злоумышленницы. Теперь им грозит до 10 лет в колонии за кражу в особо крупном размере.