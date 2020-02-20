Апрельская погода в феврале: лисы дали прогноз на весну

20.02.2020, 21:06, Новости дня

Москва сегодня пережила самый теплый день с начала зимы. Столбики термометра добрались почти до плюс 8 градусов, преодолев максимум 1976 года. Уходящий февраль сейчас напоминает середину апреля. Не обращая внимание на календарь, в лесах проснулись гусеницы, а перелетные птицы готовы раньше срока вернуться на столичные водоемы.

Вытянув длинную шею, он величаво шагает по льду. За ним — спасатель с ловушкой-сачком. В МЧС позвонили жители. Боялись, что птица ранена. Но вызов оказался ложным.

"Поймать не удалось. Он оказался здоровым. Ловить его сачками — это все равно, что ловить рыбу в водоеме голыми руками", — говорит спасатель Евгений Челак.

Это лебедь-разведчик. Он вернулся с юга, когда из столицы повеяло теплом. Но пруды оказались еще подо льдом. И звать своих оказалось рано. Эта погодная аномалия все карты путает.

— Здесь у нас обитают каннибалы-пьяницы.

За страшным названием скрывается милое существо — пушистая гусеница. Она тоже неожиданно проснулась. Если прогуляться по лесу, можно встретить очнувшихся пауков, жужелицу и сколопендру. Пробудившиеся насекомые как индикатор: весна начинается, и в календарь смотреть не надо.

"Здесь надо понимать, что этот период в природе, собственно, и есть начало нового природного года. Потому что человек привык все измерять календарными сроками, финансовыми отчетами, а в природе все немножко по-другому", — объясняет Святослав Некляев, начальник отдела защиты лесов ГКУ МО "Мособллес".

Медведь Мансур, который живет на закрытом аэродроме, этой зимой так и не смог уснуть. Поверх берлоги он сам соорудил гнездо, завалив его сеном. Но больше двигался, чем лежал, и впервые в жизни не проспал свой день рождения.

— У Мансурки день рождения. Ящик мандаринов, впереди еще торт — 4 годика!

"Когда пошли первые морозы, он отказался от еды, стал больше спать, но в берлогу не пошел, спал снаружи. При потеплении активность возросла. Играет, бегает, развлекается", — рассказывает Андрей Иванов, хозяин медведя Мансура.

На завтрак Мансуру подают кашу с сухофруктами, кормят орехами и пирогами. На Масленицу медведю привезут блины. Хищные лисы предпочитают на десерт морковку и мясные чипсы. Они хоть и не дикие, но на погоду реагируют. В это время лисы уже должны терять вес, а они только набирают.

Чтобы взвесить лису, надо взять ее на руки (а перед этим хорошенько уговорить), встать на весы с ней, замерить вес, потом отпустить животное в загон и снова взвеситься. Наблюдения показывают, что лисы пока вес не теряют. А это значит, что до наступления теплой весны еще далеко.

И брачные игры в этом году начались позже обычного. Лисы-предсказательницы дают свой прогноз погоды.

"Весна будет очень затяжной с очень переменчивой погодой. И теплые деньки, скорее всего, настанут не раньше середины мая", — считает Александр Титов, организатор зоосада.

Ученые уверены: из-за теплой зимы звери страдают не особо, многим даже легче выжить.

"Травоядным плохо, потому что на них легче теперь охотиться многим хищникам. Но при этом нет проблем с добыванием корма, нет сильных морозов, кора и ветки не промерзли", — говорит Елена Литвинова, старший научный сотрудник биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Помочь дикой природе в таких условиях у человека вряд ли получится, животный мир справится сам.