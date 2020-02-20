Экс-помощница зампреда правительства арестована за взятку в крупном размере

20.02.2020, 21:06, Новости дня

Арестована бывшая помощница заместителя председателя правительства РФ Анастасия Алексеева. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы. Под стражей экс-чиновнице предстоит пробыть два месяца. Она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Также суд арестовал гражданина США Джина Спектора, который подозревается в посредничестве в передаче взятки. Ему также предстоит пробыть под стражей два месяца. Защита, в свою очередь, просила избрать Спектору меру пресечения в виде домашнего ареста или залога в размере пяти миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в отношении Анастасии Алексеевой, ныне заместителя председателя фонда "Сколково", возбуждено уголовное дело. По данным следствия, бывшая чиновница в 2015-2016 годах приняла взятку в виде туристических путевок на Пхукет и в Доминикану. Их стоимость составляла более четырех миллионов рублей. Такое вознаграждение Алексеева приняла за действия в пользу взяткодателя.

Кроме бывшей помощницы зампреда правительства РФ и гражданина США по делу проходят экс-гендиректор и владелец компании "Промомед Рус" Максим Якушкин, а также учредитель компании "М-Фарма" Вадим Якушкин. Им вменяется дача взятки, а также посредничество взяточничеству. Точный процессуальный статус Якушкиных в настоящее время неизвестен.

На момент совершения преступления Алексеева была помощницей Аркадия Дворковича, который занимал должность зампреда правительства. Также обвиняемая была сотрудником секретариата Силуанова в аппарате правительства.



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