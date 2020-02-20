Подробная карта коронавируса помогла определить, как он атакует клетки организма

20.02.2020, 21:04, Разное

Американским ученым удалось выяснить, какая часть китайского коронавируса отвечает за проникновение и заражение организма человека. Благодаря новым данным, полученным после составления подробной карты COVID-19, медики надеются создать вакцину через два года.

Изучением коронавируса и составлением его карты занимались сотрудники американского Университета Техаса. Они создали первую компьютерную 3D-модель вируса, продемонстрировавшую, каким образом COVID-19 проникает в организм. По словам ученых, подобное наблюдение за поведением коронавируса помогло им разработать вакцины против атипичной пневмонии и MERS.

Иммунная реакция у человека активируется после взаимодействия с белком в форме «шипа», расположенным на поверхности вируса. Он может стать ключевым элементом в борьбе с COVID-19 и создании эффективной вакцины. Но первые результаты удастся получить только через 18 месяцев.