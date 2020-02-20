Олег Кашин заявил, что в Кремле следят за судьбой Ксении Собчак

20.02.2020, 21:04, Разное

Олег Кашин и Роман Голованов посвятили «Отдельную тему» экс-мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. Кроме того, первый заявил о том, в Кремле и сейчас следят за судьбой его дочери Ксении.

В эфире радио «Комсомольская правда» Олег Кашин и Роман Голованов вспомнили первого мера Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, который скончался 20 февраля 2000 года от острой сердечной недостаточности. По этому случаю были проведены мероприятия, посвященные политику. На Первом канале транслировалась лента, снятая Ксенией Собчак и Верой Кричевской о политическом деятеле, а также о наиболее трагических событиях его жизни.

Кашин пояснил о том, что много лет назад отец телеведущей серьёзно поддержал Владимира Путина, когда была актуальна тема выбора президента Российской Федерации. Он посещал регионы, встречался с людьми и проводил активную агитацию. По мнению журналиста, именно это стало причиной того, что в Кремле и сейчас наблюдают за жизнью Ксении Собчак, которая не так давно была среди претендентов на должность руководителя страны. При этом, речь не идет об открытой поддержке или оказании материальной помощи для светской львицы.