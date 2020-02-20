Суд арестовал экс-помощницу Дворковича

20.02.2020, 20:58, Новости дня

Бывшая помощница экс-зампреда правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева арестована Басманным судом Москвы на два месяца по делу о взятке.

«Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия, – приводит РИА «Новости» слова судьи Валентины Левашовой.

Алексеева будет находиться в СИЗО до 19 апреля. «Алексеева обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ, свою вину не признала», — сообщил следователь.

Защита обвиняемой предоставила справку, о том, что мать Алексеевой болеет онкологией, и просила  избрать домашний арест.

«У меня на иждивении ребенок-студент и мама, после обыска в доме ни копейки нет, прошу хотя бы домашний арест», – отметила Алексеева.

«Я возражаю, под домашним арестом она все равно не сможет работать, настаиваю на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил следователь.

Алексеева вновь попросила более мягкой меры пресечения. «Я хотя бы детям смогу готовить», – сказала она.

По делу также проходят директор по корпоративным вопросам ООО «Промомед ДМ» Максим Якушкин, с 2014 по 2017 годы занимающий должность гендиректора ООО «Промомед Рус», а также советник гендиректора АО «Р-фарм» Вадим Белоножко.

По версии следствия, Алексеева, которая в  2015-2016 годах была помощником заместителя председателя правительства России, получила взятку от Якушкина при посредничестве гражданина США Джина Мирона Спектора и Белоножко. Ей была оплачена поездка на Пхукет на новогодние каникулы и в Доминикану на майские праздники, общая стоимость составила 4 млн рублей.

Сейчас Алексеева является советником председателя фонда «Сколково».

Источник, близкий к расследованию дела в отношении Алексеевой заявил, что уголовное дело связано с лоббированием интересов фармацевтических компаний.

«Обвинение в получении взяток в отношении Алексеевой связано с лоббированием интересов ряда фармкомпаний на российском рынке», – информирует ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее суд арестовал директора по развитию бизнеса по венчурному инвестированию в фармацевтической компании, американца Джина Мирона Спектора до 14 апреля по делу о посредничестве во взятке.



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