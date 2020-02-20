Автобусы с эвакуированными из Уханя прибыли в Новые Санжары

20.02.2020, 20:54, Новости дня

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, трансляцию из населенного пункта вело «Радіо Свобода». 

Как сообщила журналистка, в город прибыли семь автобусов, некоторые пассажиры в салоне прятали лица. Водитель автобуса одет в защитный костюм. 

Они заехали на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары», после чего ворота санатория закрыли. 

Перед этим правоохранители оттеснили местных, которые протестовали против размещения в поселке эвакуированных. Активисты жгли дрова, между ними и правоохранителями происходили столкновения. 

В поселке находятся министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, нардепы и глава Полтавской ОГА Олег Синегубов. Также туда вылетели премьер-министр Украины Алексей Гончарук и глава Минздрава Зоряна Скалецкая. По словам Гончарука, в Новых Санжарах будет работать оперативный штаб правительства. 

Эвакуированных из Китая людей сейчас везут автобусами из харьковского аэропорта в Новые Санжары. В Министерстве внутренних дел утверждают, что все эвакуированные здоровы, но в течение 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

В Госпогранслужбе сообщили, что с борта самолета 20 февраля сошли 94 человека, из них 72 пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек, еще 74 576 заболели. В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 19 февраля за пределами Китая заболело 924 человека в 25 странах, трое из них умерли.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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