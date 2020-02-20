Мнение: Украинский футбол мерзок. В России футбола нет

20.02.2020, 20:52, Разное

Блин, ну совершенно непристойное поведение демонстрируют украинцы — причем в массе! — по отношению к своим же согражданам, которых эвакуируют из Китая. Устроили в стране просто неприличный «футбол» — отфутболивая от себя самолет с несчастными «зараженными». Область за областью! Львов принимать отказался, Черновцы принимать отказались, Киев отказался сразу и наотрез… Позорище какое-то.

Жлобство, прямое и откровенное жлобство побеждает повсюду. У нас, возможно, было бы то же самое — если бы вся «региональная вольница» не была придушена в зародыше. Сказали в Москве — в Тюмень! И повезли в Тюмень. Жители напуганы, подавлены, апатичны — но это, увы, не повод думать, что они не такие же жлобы в душе. Просто это пока придавлено страхом и «административным ресурсом».

А на Украине, при «добром президенте-клоуне» — вот, развернулось во всю мощь. Прямое и недвусмысленное «да хай они подохнуть, тильки не у нас!» Тьфу, пропасть. Плохо быть народом без элиты — то есть без чести и совести. Что нам, что украинцам.