Анкара заявила об отсутствии проблем с Москвой в Идлибе

20.02.2020, 20:51, Новости дня

Турецкие власти не имеют проблем с Россией в сирийском Идлибе, проблемы существуют только с Дамаском, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Он добавил, что военные РФ и Турции имеют хороший контакт по Идлибу, принимаются все меры для избежания чрезвычайных ситуаций. По его словам, Турция намерена продолжить переговоры с Россией, передает РИА «Новости».

Акар также сообщил, что совместное патрулирование военных РФ и Турции в Сирии будет продолжаться.

В четверг отряды протурецкой оппозиции предприняли атаку на позиции войск Сирии в Идлибе при поддержке Турции. Турецкие войска прекратили операцию  после вмешательства РФ – российские ВКС нанесли удар по позициям боевиков.

На фоне этих событий в западных СМИ появились сведения, что Турция попросила у США Partiot для защиты от РФ и Сирии в Идлибе, однако Анкара их опровергла.



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