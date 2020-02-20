Эксперт: Снижение налоговой нагрузки на бизнес государство компенсирует собираемостью НДФЛ

20.02.2020, 20:44, Новости дня

«Надо снижать налоговую нагрузку на бизнес за счет снижения пенсионных взносов или других взносов. На мой взгляд, их могут снизить на 30-50%», — рассказал газете ВЗГЛЯД говорит председатель совета директоров АКГ «Градиент Альфа», председатель Экспертного совета при комиссии Московской городской думы по законодательству Павел Гагарин. Но встает вопрос – чем компенсировать выпадающие доходы ПФР.

«Это одно из позитивных заявлений министра Мишустина, который сам является налоговиком и айтишником одновременно. Именно он говорил о том, что нагрузку на бизнес надо снижать», — говорит председатель совета директоров аудиторско-консалтинговой группы «Градиент Альфа», председатель Экспертного совета при комиссии Московской городской думы по законодательству Павел Гагарин.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что в РФ установлены запредельные налоги на труд – это 30% страховых взносов плюс еще 13% НДФЛ, которые платят работодатели. По его словам, работодателю «очень сложно» платить такие взносы, потому «происходят всяческие схемы уклонения». Ведомство думает, как их снизить.

«Самое главное, найти источники компенсации для снижения этих взносов. Большая часть из 30% – 22% – пенсионный взнос. Если мы снизим, у Пенсионного фонда будет дыра в бюджете, чем ее закрывать? Бюджетом? Где нам взять такие деньги?», – задался вопросом Силуанов.

Как же можно заставить работодателей платить «белую» зарплату, при этом, не опустошить Пенсионный фонд?

«Есть два ряда действий. С одной стороны, надо снижать налоговую нагрузку на бизнес за счет снижения пенсионных взносов или других взносов. На мой взгляд, их могут снизить на 30-50% Возможно это будет поэтапное сокращении», — говорит эксперт.

С другой стороны, встает вопрос – чем будут компенсироваться эти выпадающие доходы того же Пенсионного фонда?

«На работников эту нагрузку перекладывать точно не будут. Об этом речь не идет. Ее переложат на физических лиц, но с другой стороны.

Это очень интересный заход налоговой службы. Они будут анализировать разницу между доходами и расходами домохозяйств, такая программа уже существует, осталось только доработать законодательство.

Думаю, соответствующий законопроект скоро появится. И дальше будет обращаться взыскание на бизнес, принадлежащий физическим лицам», — говорит Павел Гагарин.

«В итоге снижение пенсионных ставок будет компенсироваться увеличением налоговой нагрузки на собственников бизнеса, у которых высокие доходы, но эти доходы они в полном объеме не показывают. В конечном счете бюджет, думаю, даже выиграет от этого», — поясняет собеседник.

Иными словами, налоговики будут выявлять тех, кто получает зарплату в конвертах путем анализа разницы между доходами и расходами конкретных домохозяйств. Обнаружив разрыв в доходах и расходах налоговики выявляют компанию, которая платит зарплату в конверте, и заставляет ее доплатить в бюджет.

«Я знаю, что такие законопроекты есть. Я думаю, что они будут синхронно обсуждаться одновременно с со снижением пенсионных взносов», — говорит Павел Гагарин.

В итоге, снижая налоговую нагрузку на предприятие, государство побуждает платить белую зарплату, а с другой – активней выявляет физлиц, которые скрывают свои доходы. Благодаря росту сбора НДФЛ и повысятся доходы бюджета.

«До сих пор у нас на НДФЛ и ликвидацию серых зарплат особого внимания не обращали, в основном концентрировались на НДС. Но постепенно мы придем к более западной модели налоговой корзины, когда большая часть налогов составляют налоги на доходы физлиц. Сами ставки НДФЛ, не думаю, что будут меняться иначе будет очень сильное народное возмущение. Но скоро НДФЛ станут взыскивать более пристально», — заключает собеседник газеты ВЗГЛЯД.