Мнение: За эту песню Шнур тоже начнет оправдываться?

20.02.2020, 20:43, Разное

А еще интересно, изменится ли у Шнурова, члена околокремлевской партии, отношение к казенному патриотизму, который он несколько лет назад высмеял в своей собственной песне «Патриотка».

Для тех, кто не понял иронии, Шнур специально после выхода клипа пояснил: «На моих глазах, за очень короткий период, произошла страшная и, увы, неизбежна девальвация понятия патриотизм. Патриотизм стал как спортивный костюм – «предметом» массовой культуры, как и спортивный костюм, чаще всего используют не по назначению. Символика превратилась в суть и смысл. Оболочка стала внутренним содержанием. Крики «Россия вперед!» повсюду. Как извозчики раньше подгоняли лошадей, так и мы – свистом и окриками заставляем мчаться страну в неизвестное. «Россия вперед!» Кто громче кричит – тот больший «патриот».

Или и за эту песню Шнур начнет оправдываться, будет раздавать георгиевские ленточки и шагать с "Бессмертном полку" рядом с Поклонской?

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