Зарплата Зеленского за месяц составила 28 тысяч гривен

20.02.2020, 20:42, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский на должности главы государства заработал 237 тыс. грн. Об этом в ответе на запрос НВ сообщило Государственное управление делами.

«Выплаты главе государства составляли 28 тыс. грн каждый месяц. За восемь месяцев президентства (дополнительно 12 тыс. грн за 10 дней в мае) Зеленский заработал 237,7 тыс. грн, минус 46 тыс. грн налогов», – пишет издание.

В то же время расходы на деятельность президента, его офиса, Государственного управления делами, Координационного центра взаимодействия с правительством и комитетов государственной премии с 21 мая по 30 января составили 264 млн грн.

Как пишет издание, в госбюджете на этот год предусмотрено 987 млн грн на расходы Офиса президента, в прошлом году эта цифра составляла 948 млн грн.

Отметим, что согласно этим данным, зарплата президента оказалась ниже, чем у многих украинских министров и их заместителей. К примеру, премьер-министр Алексей Гончарук в январе получил 33,78 тыс. грн, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба – 33,84 тыс. грн, министр внутренних дел Арсен Аваков – 47,29 тыс. грн.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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