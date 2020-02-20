Прием антибиотиков-макролидов беременными связали с риском врожденных дефектов

20.02.2020, 20:34, Новости дня

Прием антибиотиков группы макролидов на ранних сроках беременности связан с повышенным риском возникновения врожденных пороков развития у детей. Это показало крупное британское исследование, опубликованное в The BMJ.

Макролиды (эритромицин, кларитромицин, азитромицин) широко применяются для лечения распространенных бактериальных инфекций, в том числе – передающихся половым путем. Как правило, именно их назначают людям с аллергией на пенициллин.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона изучили данные более 180 тысяч детей, матери которых принимали либо пенициллин, либо антибиотик группы макролидов во время беременности или в течение года до нее. При анализе информации были учтены потенциальные факторы риска возникновения врожденных пороков развития: как употребление алкоголя или наркотиков, курение, гипертония и диабет.

Ученые обнаружили, что, по сравнению с приемом пенициллина в первом триместре беременности, при использовании макролидов на 55% повышался относительный риск рождения ребенка с врожденными пороками нервной, сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, или мочеполовой системы. Особенно высоким был риск врожденных пороков сердечно-сосудистой системы.

Применение макролидов до беременности или на более поздних сроках (во втором-третьем триместрах) в этом исследовании ученые не связали с увеличением вероятности возникновения врожденных пороков развития у детей. Исследователи не выявили связи между приемом макролидов и повышенным риском церебрального паралича, эпилепсии, СДВГ или нарушений аутистического спектра.

Тем не менее, авторы отметили, что беременные женщины с бактериальными инфекциями не должны отказываться от антибиотиков, поскольку отсутствие лечения может быть гораздо опаснее для плода.

«Но наши результаты показывают, что лучше избегать макролидов, если можно использовать другие антибиотики», – порекомендовала Хэн Фан (Heng Fan), ведущий автор исследования.

Ранее некоторые исследования указывали на относительную безопасность использования антибиотиков этой группы в первом триместре.