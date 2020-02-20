Джихадисты из Татарстана собирались воевать в Сирии

20.02.2020, 20:31, Новости дня

В Татарстане задержаны представители религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (запрещена в РФ), участники которого собирались выехать в Сирию для участия в террористической организации.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности РФ по региону.

Сообщается, что сотрудники республиканских структур ФСБ, МВД и Росгвардии задержали главаря джихадистов и двух боевиков. При обысках изъяты пять единиц холодного оружия, экстремистская литература, электрошокер п электронные носители информации.

Следственный отдел управления ФСБ РФ по Татарстану возбудил против задержанных уголовное дело по статье "организация деятельности экстремистского сообщества".