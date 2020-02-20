В Санкт-Петербурге можно покататься на Hyundai по программе аренды

20.02.2020, 20:31, Разное

Официальный дилерский центр представителя корейского автопрома компании Hyundai в Санкт-Петербурге объявил о старте программы аренды автомобилей данного бренда. Минимальный срок проката выбранного транспортного средства – 1 день, максимальный – 1 год, но в планах также выдача авто на час.
В программе Hyundai Mobility участвуют авто разных сегментов – желающие могут покататься на кроссовере, микроавтобусе или бизнес-седане. С полным списком предлагаемых в аренду моделей можно ознакомиться непосредственно в дилерском центре в Санкт-Петербурге либо в мобильном приложении, посредством которого и оформляется подписка. Цена варьируется в зависимости от выбранной модели, а также срока проката – от 3 тыс. рублей в день до 29,9 тыс. в месяц. Также программой предусматривается ограничение пробега, а за его превышение придётся доплачивать.

Лимита относительно расстояния в пределах страны нет, и на арендованном авто от Hyundai можно ехать в любой регион РФ. На текущий момент в рамках программы заключено 5 сделок, а самой востребованной моделью пока является кроссовер Santa Fe.



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